Tokat\'ta TIR-Traktör Kazası: Sürücü Yaralandı

TOKAT- Turhal kara yolunda TIR ile çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tokat-Turhal kara yolu Söngüt köyü Dökmetepe mevkisinde meydana geldi. O.T. (39) yönetimindeki 55 ADL 56 plakalı TIR ile K.D. (20) idaresindeki 60 ABP 142 plakalı traktör çarpıştı. Kazada traktör ve bağlı römorku yan yatarken, TIR'ın ön kısmında büyük çapta hasar meydana geldi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü K.D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Tokat-Turhal kara yolunda ulaşım bir süre durdu ve yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin araçları kaldırma ve yol temizleme çalışmalarının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.