Tokat\'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

Tokat'ta hafif ticari aracın yol kenarındaki beton duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
H.A. (47) idaresindeki 80 AEA 743 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Niksar kara yolu Dönekse mevkisinde yol kenarındaki beton duvara çarptı.
Kazada, araçta bulunan A.G. (46), G.G. (33), Z.G. (16), M.G. (46) ve B.G. (18) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
