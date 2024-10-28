Tokat'ın Zile ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
E.A. (38) idaresindeki 60 HS 399 plakalı otomobil, Alaca-Zile kara yolu Büyükkarayün köyü mevkisinde H.G. (41) yönetimindeki 60 ADF 535 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan H.A. (64) hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücüler ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Traktör-Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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