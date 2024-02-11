Tokat\'ta traktörle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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TOKAT'ta aynı istikamette seyreden otomobille çarpışan traktörün ters döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam 18.30 sularında Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Rıza Gün (68) idaresindeki 60 AE 215 plakalı traktör, aynı istikamette seyir halinde olan Ali Sarıbaş (20) yönetimindeki 60 DT 746 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile ters dönen traktörün altından kendi imkanları ile çıkan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen traktör sürücüsü, o esnada olay yerinden geçmekte olan ambulansa alınarak, ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne yaralı olarak kaldırıldı. Polis kazada hafif yaralanan otomobilin sürücüsü Ali Sarıbaş'ın ise ifadesini aldı ve inceleme başlattı.

Kaza nedeniyle bulvardaki trafik bir saat boyunca tek şeritten sağlandı.