Tokat'ta traktörle otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Tokat'ta traktörle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Tokat\'ta traktörle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Tokat'ta aynı istikamette seyreden otomobille çarpışan traktörün ters döndüğü kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonucunda traktör sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsünün ifadesi alındı ve inceleme başlatıldı. Kazanın etkisiyle trafik bir saat boyunca tek şeritten sağlandı.

11.02.2024 20:46  Güncelleme: 20:48
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TOKAT'ta aynı istikamette seyreden otomobille çarpışan traktörün ters döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam 18.30 sularında Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Rıza Gün (68) idaresindeki 60 AE 215 plakalı traktör, aynı istikamette seyir halinde olan Ali Sarıbaş (20) yönetimindeki 60 DT 746 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile ters dönen traktörün altından kendi imkanları ile çıkan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen traktör sürücüsü, o esnada olay yerinden geçmekte olan ambulansa alınarak, ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne yaralı olarak kaldırıldı. Polis kazada hafif yaralanan otomobilin sürücüsü Ali Sarıbaş'ın ise ifadesini aldı ve  inceleme başlattı.

Kaza nedeniyle bulvardaki trafik bir saat boyunca tek şeritten sağlandı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Tokat'ta traktörle otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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