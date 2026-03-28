Tokat'ta Türk Medeni Kanunu Sergisi Açıldı
28.03.2026 13:16
Tokat'ta açılan sergide Türk Medeni Kanunu'nun tarihi ve reformları tanıtılıyor.

"Türk Kanunu Medenisi ve Cumhuriyet Sergisi", Tokat'ta ziyarete açıldı."

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Türk Kanunu Medenisi ve Cumhuriyet Sergisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Sergide, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde gerçekleştirilen hukuk devriminin temel taşlarından biri olan Türk Medeni Kanunu'nun tarihsel gelişimi, kabul süreci ve Cumhuriyet ile etkileşimi ele alınıyor.

Sergide, Atatürk'e ait arşiv belgeleri, fotoğraflar, yargı kararları ve Meclis yorumları gibi çeşitli materyaller ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç, gazetecilere, Cumhuriyet kurulduktan sonra birçok reformun hayata geçirildiğini hatırlattı.

Bu alanlardan birinin de hukuk sistemi olduğunu belirten Kılınç, "Hukuk denilince akla gelenlerden biri medeni kanundur. Neden önemlidir? Çünkü medeni kanunlar toplumun tamamını ilgilendiren kanunlardır. Bunu Türk tarihi değil, umumi tarih açısından söylüyorum. Ana rahmine düştüğünüz andan itibaren medeni hukukun konusu oluyorsunuz." dedi.

Kılınç, Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılı dolayısıyla hazırladıkları serginin ilk olarak Tokat'ta düzenlendiğini kaydetti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz da Cumhuriyet'in ilk hukuk devrimlerinden Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılı dolayısıyla üniversiteleri ev sahipliğinde "Türk Kanunu Medenisi ve Cumhuriyet Sergisi"nin açıldığını dile getirdi.

Yarın akşama kadar Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde gezilebilecek sergi, daha sonra Gökmedrese'ye taşınarak 3 Nisan'a kadar burada açık kalacak.

Kaynak: AA

Ayşe Tokyaz’ın katilinin yargılandığı Ejegül davasında tanık: Düşmeden önce ’yeter yeter’ diye bağırıyordu Ayşe Tokyaz'ın katilinin yargılandığı Ejegül davasında tanık: Düşmeden önce 'yeter yeter' diye bağırıyordu
Tayland’da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti Tayland'da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti
EGM Trafik Başkanı Mutlu: APP plaka denetimlerimiz 1 Nisan’da başlayacak EGM Trafik Başkanı Mutlu: APP plaka denetimlerimiz 1 Nisan'da başlayacak
KKTC Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu: Türkiye’nin barış çabası dünya için önemli bir katkı KKTC Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu: Türkiye'nin barış çabası dünya için önemli bir katkı
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı
Ali Şahin Parlatino’ya hitap etti: Dünya güçlünün adeta bir kraliyet ormanı Ali Şahin Parlatino'ya hitap etti: Dünya güçlünün adeta bir kraliyet ormanı

14:24
Trump’tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
14:07
Sarunas Jasikevicius’u delirten soru Gazeteciyi rezil etti
Sarunas Jasikevicius'u delirten soru! Gazeteciyi rezil etti
14:02
Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü Ali Koç bunu beklemiyordu
Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Ali Koç bunu beklemiyordu
13:55
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
13:22
İzzet Ulvi Yönter’in istifası sonrası Bahçeli’den ilk açıklama
İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama
13:01
Otel odasındaki baskından şok detay: Yedek telefon sevgilinin iç çamaşırından çıktı
Otel odasındaki baskından şok detay: Yedek telefon sevgilinin iç çamaşırından çıktı
