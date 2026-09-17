Tokat\'ta uçurtmalar Gazzeli çocuklar için gökyüzüne bırakıldı

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Gazzeli çocukların umuduna ortak olmak amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenlendi.

Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe öğretmenleriyle katılan çocuklar, Filistin ve Gazze'deki çocuklar için hazırlanan uçurtmaları uçurdu.

Daha sonra öğrenciler, "Gazzeli Çocuklar İçin Dileğim Panosu"na not yapıştırdı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, AA muhabirine, Gazze'de yaşananların herkesin gözü önünde olduğunu ifade etti.

Kır, şunları kaydetti:

"Canlı yayınlarda insanlar bombalandı. İnsanlar katledildi. İnsanlar şehit edildi. Tabii ki burada çocuklarımız da şehit edildi. Bu katliamdan, bu soykırımdan, bu canilerin hayasızca saldırmasından en çok etkilenenler çocuklar oldu. Çocuklar sadece bedenlerini kaybetmek değil, sakat kalmak değil, psikolojik olarak da çok ağır travmalar yaşadılar. Yaşamaya da devam ediyorlar. Milli Eğitim Bakanlığımız çocuklar üzerine farkındalık oluşturmak için 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' sloganıyla etkinlikler planladı. Biz de Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu etkinlikleri organize ettik."