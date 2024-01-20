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Tokat'ta Üretilen Ahşap Oyuncaklar Türkiye Geneline Pazarlanıyor - Son Dakika
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Tokat'ta Üretilen Ahşap Oyuncaklar Türkiye Geneline Pazarlanıyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada üretilen ahşap oyuncaklar, Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor. Firma sahibi Süleyman Aykut, son 5 yıldır ahşaptan oyuncak ürettiklerini ve 750 farklı ürün çeşidi bulunduğunu belirtti. Ayrıca, Amerika ve Azerbaycan gibi ülkelere de ihracat yapıldığını söyledi. Ahşaptan yapılan mutfak dolapları ve içinde yatak odası, oturma grubu, masa ve sandalye olan evlerin de üretildiği fabrikada günlük 60 takım oyuncak üretiliyor ve ürünlerin fiyatı 2 bin 500 ila 100 bin lira arasında değişiyor.

Tokat\'ta Üretilen Ahşap Oyuncaklar Türkiye Geneline Pazarlanıyor
20.01.2024 - 11:27,
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Tokat'ın Turhal ilçesinde bir fabrikada üretilen ahşap oyuncaklar, Türkiye geneline pazarlanıyor.

Firma sahibi Süleyman Aykut, AA muhabirine, yaklaşık 25 yıldır mobilya üzerine üretim yaptıklarını söyledi.

Son 5 yıldır da ahşaptan oyuncak ürettiklerini belirten Aykut, "750 ürün çeşidimiz üretiyoruz. Oyuncakları ve çocuk gereçlerini ahşaptan yapıyoruz. Ahşap hobi evleri üretmekteyiz. Amerika'ya bir konteyner ahşap oyuncak gönderdik. Azerbaycan'a da gönderiyoruz." dedi.

Ahşaptan mutfak dolapları, kız çocukları için, içinde yatak odası, oturma grubu, masa ve sandalye olan evler yaptıklarını anlatan Aykut, "Türkiye'nin her yerine satışımız devam ediyor. Günde 60 takım oyuncak üretiyoruz. Siparişlerimizin durumuna göre günlük üretimimizi belirliyoruz. Yaptığımız ürünlerin fiyatı 2 bin 500 ila 100 bin lira arasında değişiyor." dedi.

Kaynak: AA
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