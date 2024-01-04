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Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheliler Sobada Yakalanırken - Son Dakika
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Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheliler Sobada Yakalanırken

Tokat'ın Pazar ilçesinde polis baskınını fark eden 4 şüpheli, uyuşturucuları sobada yakmaya çalışırken yakalandı. Operasyonda, 852,81 gram bonzai, 8 adet uyuşturucu hap ile ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Tokat\'ta Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheliler Sobada Yakalanırken
04.01.2024 - 14:20,
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TOKAT'ın Pazar ilçesinde polis baskınını fark eden 4 şüpheli, uyuşturucuları sobada yakmaya çalışırken yakalandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile ilgili kentte 'Kaplan' operasyonu başlattı. Uyuşturucu madde imali yapıldığı tespit edilen Pazar ilçesinde bir villaya Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve dron destekli operasyon düzenlendi. Polis baskınını fark eden şüpheliler, ellerindeki uyuşturucu maddeleri sobada imha etmek üzereyken yakalandı. Aramalarda 852,81 gram bonzai, 8 adet uyuşturucu hap ile ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan uyuşturucu madde ile ilgili C.K, A.A, E.Ç ve G.B gözaltına alındı. Şüphelilerden E.Ç.'nin ayrıca kasten yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Kaynak: DHA
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