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Tokat'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından sünnet şöleni düzenlendi.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Müdürlüğün hizmetlerinden faydalanan 23 çocuk için toplu sünnet şöleni yapıldı.

Gülbahar Hatun İmareti'nde sünnet yemeği yiyen çocuklar, il protokolü tarafından tahsis edilen makam araçlarıyla şehir turu yaptı.

Konvoya, Tokatlı motosiklet tutkunları da eşlik etti. Polis eşliğinde yapılan araç korteji, Tokat Mevlevihane Vakıf Eserleri Müzesi'ne ulaştı. Burada müzeyi gezen çocuklar, daha sonra palyaçolar eşliğinde eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinlikte konuşma yapan Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, şunları kaydetti:

"528 yıl önce 1496 tarihinde kurulmuş olan Çocukları Sünnet Ettiren Vakıfın vakfiyesinde 'Çocuklardan sünnet edilmesi lazım gelenler sünnet edile, sünnet edilmesi gereken çocuğa münasip, güzel elbiseler verile' hayır şartı gereği bu vakıf geleneğini devam ettirmek için Bölge Müdürlüğümüz hizmetlerinden faydalanan ailelerimizden toplamda 23 çocuğumuza bu toplu sünnet şölenini yapmaktayız. Vakıflar ve sundukları hizmetler bize gösteriyor ki hem Selçuklular hem de Osmanlı Devleti yaşadığı toplumun ihtiyaçlarını önemsemiş, çözüm bulmaya çalışmışlardır. Böylece sosyal hayatta yardımlaşma ve dayanışmanın öncüleri olmuşlardır. Bizler de Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak bize miras kalan bu vakıfları ve vakıf eserlerini yaşatmaya devam ediyoruz."