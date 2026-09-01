Tokat'ta yeni adli yıl töreni düzenlendi - Son Dakika
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Tokat'ta yeni adli yıl töreni düzenlendi

Tokat\'ta yeni adli yıl töreni düzenlendi
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Tokat'ta yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören yapıldı.

Tokat'ta yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören yapıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol ve Baro Başkanı Volak Bozkurt Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunan katılımcılar, İstiklal Marşı'nı okudu.

Vali Abdullah Köklü, adaletin tecellisi için özveriyle görev yapan tüm yargı mensuplarının ve adalet çalışanlarının yeni adli yılını kutlayarak, görevleri başında şehit düşen yargı mensuplarını rahmet ve minnetle yad etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol da yeni bir adli yılın açılışının yapıldığını belirterek, "Adaletin tecellisi için yurdun dört bir yanında fedakarca görev yapan hakim, Cumhuriyet savcısı, avukat meslektaşlarımızı ve adliye personellerimizi en kalbi duygularım ile selamlıyorum. Kıymetli hazirun, yargı erkini taşrada temsil eden bizler, adaletin vatandaşa doğrudan temas ettiği, hukukun şefkatli ve adil yüzünün sahada hayat bulduğu ilk ve en kritik kapıyız. İster mağdur, ister suçlu olsun bu kapıdan herkes hak ettiğini alarak ayrılmalıdır. Adliyemizin kapısından giren her bir vatandaşımızın adalet duygusunu zedelemeden, hakkın ve hukukun yerini bulmasını sağlamak en temel gayemizdir." dedi.

Törene, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Gazosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Burak Özdemir, İdare Mahkemesi Başkanı Alper Aksakal, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin, protokol üyeleri, hakim, savcı ve avukatlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat'ta yeni adli yıl töreni düzenlendi - Son Dakika

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