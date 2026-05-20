Tokat'ta Yıldırım Düşmesi Anı Kaydedildi

TOKAT'ta etkili olan sağanak yağış sırasında, TOKİ konutlarının yakınındaki ağaçlık arazisine yıldırım düştü. Düşme anı, yoldan geçen bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde TOKİ Evleri bölgesinde meydana geldi. Kentte aniden bastıran sağanak yağış ve olumsuz hava şartları sırasında, TOKİ konutlarının alt tarafında bulunan ağaçlık alana büyük bir gürültüyle yıldırım düştü. Seyir halindeki bir otomobilin araç kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde; yıldırımın düşmesi anı kaydedildi.

Haber: Fatih YILMAZ/ TOKAT,