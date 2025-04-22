Tokat'ta Yıldırım Düşmesi Kuşları Telef Etti - Son Dakika
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Tokat'ta Yıldırım Düşmesi Kuşları Telef Etti

Tokat\'ta Yıldırım Düşmesi Kuşları Telef Etti

Tokat'ta bir evin çatısına düşen yıldırım, yuvadaki kuşları telef etti ve eşyaların zarar görmesine yol açtı.

22.04.2025 22:31
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Tokat'ta evin çatısına yıldırım düştü, yuvada ki kuşlar telef oldu

TOKAT - Tokat'ta bir eve düşen yıldırım, çatıda bulunan yuvadaki kuşları telef etti.

İddiaya göre olay 600 Evler Mahallesinde Mehmet Kılıç'a ait müstakil bir evde meydana geldi. Gök gürültüsüyle birlikte evin çatısına yıldırım düştü. Ev sahibi Mehmet Kılıç, sesi duyduğunda hemen dışarı çıkarak çatıyı kontrol etti. Evin çatısının köşesinin yıkıldığını gören Kılıç, yere baktığında kuşların telef olduğunu gördü.

"Dışarı çıktığımda kuşların telef olduğunu gördüm"

Evinde otururken büyük bir gürültü duyduğunu söyleyen Mehmet Kılıç; "Yıldırım düşmesi sonucu aşırı gök gürleme sesi geldi. Yıldırım düştü diye dışarı çıktık. Acayip sesler geldi. Demirler birbirine çarpıyor gibi sesler duyduk. Dışarı çıktığımızda evin çatısındaki ağaç parçalarının yere savrulduğunu, kuşların öldüğünü gördük. Elektriklerimizi gitti. Komşulara sizde bir şey var mı diye sorduk. Elektrikler yarım saat sonra geldiğinde elektronik eşyaların yandığını gördük" dedi.

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Kaynak: İHA

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