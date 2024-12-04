Tokat'taki Taş Ocağında Yangın: 8 Kamyon Yandı

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1) TAŞ OCAĞINDA ÇIKAN YANGINDA 8 KAMYON YANDI

TOKAT'taki taş ocağında çıkan yangında kullanılamaz hale gelen 8 kamyon, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Tokat merkezdeki Çamlı Beldesi'nde bulunan özel bir taş ocağının yakıt deposunda meydana geldi. İddiaya göre, depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikaya ait 8 kamyona sıçradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanarak kullanılamaz hale gelen 8 kamyon, itfaiye ekiplerini yaptığı 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.