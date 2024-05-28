Tokat Turhal Barajı, 43 Bin 660 Dekar Tarım Arazisini Suya Kavuşturacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tokat Turhal Barajı, 43 Bin 660 Dekar Tarım Arazisini Suya Kavuşturacak

Tokat Turhal Barajı, 43 Bin 660 Dekar Tarım Arazisini Suya Kavuşturacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından inşaatı devam eden Tokat Turhal Barajı'nın tamamlandığında 43 bin 660 dekar tarım arazisini sulayacağı bildirildi. Barajın tamamlanmasıyla Turhal ilçe merkezinin su ihtiyacı karşılanacak ve tarım arazileri suya kavuşacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte dekar başına gelir artışı, ülke ekonomisine katkı ve istihdam alanı sağlanması hedefleniyor.

28.05.2024 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından inşaatı devam eden Tokat Turhal Barajı'nın 43 bin 660 dekar tarım arazisini suya kavuşturacağı bildirildi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, DSİ, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerinin taşkın risklerine karşı kontrolünü sağlamak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Tokat Turhal Barajı'nda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Balta, şunları kaydetti:

"Temelden yüksekliği 121 metre olan barajın tamamlanması ile Turhal ilçe merkezinin 2050 yılına kadar ihtiyacı olan 14,84 hm3 (yılda) su temini sağlanacak olup, 43 bin 660 dekar tarım arazisi suya kavuşacaktır. İşin muhtevasında, baraj gövdesi, batardolar, dolusavak, enerji kırıcı yapı, derivasyon tüneli, enjeksiyon işleri, taş duvar, baraj ulaşım yolu, relokasyon yolu ve sanat yapıları bulunmakta olup, mevcut baraj inşaatında yüzde 94 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Gövde dolgusu ve baraj tesisleri elektrik ve mekanik işleri 2024 yılında tamamlanacaktır. Söz konusu projenin tamamlanması neticesinde, 2024 birim fiyatları ile dekar başına 7 bin 683 TL gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 333 milyon TL katkı ve 1492 kişiye istihdam alanı sağlanması hedeflenmektedir."

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri, Turhal, Tokat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat Turhal Barajı, 43 Bin 660 Dekar Tarım Arazisini Suya Kavuşturacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:37 Kızı devlet korumasına alınan Deniz Akkaya: Ben yolladım, burnu sürtsün Kızı devlet korumasına alınan Deniz Akkaya: Ben yolladım, burnu sürtsün
13:17 Bakanlık, Deniz Akkaya’nın kızını koruma altına aldı Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı
11:52 Kara harekatının ayak sesleri İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı
11:28 Normalleşme süreci kısa sürdü Bahçeli’den CHP lideri Özel’e zehir zemberek sözler Normalleşme süreci kısa sürdü! Bahçeli'den CHP lideri Özel'e zehir zemberek sözler
09:41 İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı
12:39 Okan Buruk’un yeni maaşı belli oldu Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu
11:49 Yargıtay, “Erkek ol, yürekli ol“ sözleri hakkında emsal bir karara imza attı Yargıtay, "Erkek ol, yürekli ol" sözleri hakkında emsal bir karara imza attı
11:33 2 yıl önce evlendiği karısının boğazını keserek öldürdü 2 yıl önce evlendiği karısının boğazını keserek öldürdü
11:33 İngiliz Baba, kızıyla ilişkiye girmek isteyen adamı tek yumrukla öldürdü İngiliz Baba, kızıyla ilişkiye girmek isteyen adamı tek yumrukla öldürdü
11:27 Sınıf basan veli, öğretmene saldırdı Öğrenciler neye uğradığını şaşırdı Sınıf basan veli, öğretmene saldırdı! Öğrenciler neye uğradığını şaşırdı
11:02 Vatandaşı ısırıp ölen köpek kuduz çıktı, mahalle 6 ay karantinaya alındı Vatandaşı ısırıp ölen köpek kuduz çıktı, mahalle 6 ay karantinaya alındı
10:59 Gözaltına alınan astrolog Meral Güven tam bir suç makinesi çıktı Gözaltına alınan astrolog Meral Güven tam bir suç makinesi çıktı
10:57 Fenerbahçe’nin kaptanları yönetime resti çekti: İsmail Kartal varsa, biz yokuz Fenerbahçe'nin kaptanları yönetime resti çekti: İsmail Kartal varsa, biz yokuz
10:38 Galatasaray’ın şampiyonluk törenine giden Şahan Gökbakar, eğlenirken kendinden geçti Galatasaray'ın şampiyonluk törenine giden Şahan Gökbakar, eğlenirken kendinden geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 13:57:26. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat Turhal Barajı, 43 Bin 660 Dekar Tarım Arazisini Suya Kavuşturacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement