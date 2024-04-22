Tokat Turhal\'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Tokat'ın Turhal ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.03'te merkez üssü Turhal olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 12,38 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Evlerine girmek istemeyen vatandaşlar geceyi millet bahçesi ve parklar ile çarşamba pazarının kurulduğu alana çadır kurarak geçiriyor. Bazı vatandaşların ise araçlarında kaldıkları görüldü.
Vatandaşlara Turhal Belediyesi tarafından çorba ikram edildi.
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Esenyurt'ta sağanak yağış sırasında küçük bir çocuk, yanındaki sokak köpeğini ıslanmaması için tahta parçasıyla korudu. Çocuğun insanlık dersi veren bu davranışı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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