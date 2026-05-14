Tokat Valiliği'nden Su Taşkını Uyarısı

Tokat Valiliği su taşkınlarına karşı uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde etkili olan yoğun yağış nedeniyle su seviyelerinde artış yaşandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda Kılıçkaya Barajı'ndan kontrollü su tahliyesi yapılmaktadır. Barajdan gerçekleştirilen su tahliyesi sebebiyle ilimiz Reşadiye, Niksar ve Erbaa ilçelerinden geçen Kelkit Çayı'nda önemli ölçüde su yükselmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından Kelkit Çayı çevresinde dikkatli ve tedbirli olmaları, dere yatağına yaklaşmamaları ve hayvanlarını riskli bölgelerden uzak tutmaları önemle rica olunur."