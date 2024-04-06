Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Bayram tatiliyle birlikte ilçe otogarında hareketlilik başladı

9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla ilçe otogarında hareketlilik başladı. Vatandaşlar, bayramı ilçelerinde geçirmek için otogara akın etti. Birçok kişi, aileleriyle birlikte köylerine veya ilçelerine gitmek için yola çıktı. Bayramı Kulp'ta geçirmek isteyen vatandaşlar, ilçeye doğru hareket etti. Tatilin keyfini çıkarmak için herkesin bayramı mübarek olsun dileklerinde bulundu.