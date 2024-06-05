Tokat ve Başçiftlik'te 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Tokat ve Başçiftlik'te 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri düzenlendi

Tokat ve Başçiftlik\'te 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri düzenlendi

Tokat'ta Yunus Emre Parkı'nda ve Başçiftlik'te 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda çevre temizliği ve doğa yürüyüşü yapıldı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sıfır Atık Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen etkinliklere, belediye yetkilileri, öğrenciler ve çevre gönüllüleri katıldı.

05.06.2024 17:28
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Tokat'ta ve Başçiftlik ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında çevre temizliği ve doğa yürüyüşü yapıldı.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sıfır Atık Koordinatörlüğü tarafından 5 Haziran Çevre Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

TOGÜ Sıfır Atık Koordinatörlüğü, Tokat Belediyesi, TOGÜ SAÇEV, Genç Tema, Genç Yeşilay, Ar-Ge İnovasyon Kulübü iş birliği ile Tokat merkezde bulunan Yunus Emre Parkı'nda çevre temizliği yapıldı. Kulüp üyeleri, Karşıyaka Mahallesi'nde yer alan Tokat Belediyesi Spor Tesisleri çevresinde de çöp topladı.

Başçiftlik

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Çevre Günü nedeniyle tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu.

Başçiftlik Kaymakam Vekili Serhat Satış, yaptığı konuşmada, '"Geleceğimizin teminatı ve yarınlarımızın emanetçileri olan çocuklarımız, bugün nasıl bir doğa ve çevre bilincine sahip olursa, onlar da gelecek nesillere aynı şuurla ve bilinçle çevre ve doğayı korumanın farkındalığını aktaracaktır. " dedi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan başlayarak, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne kadar olan güzergahta yürüyüş yapılarak çöp toplandı.

Programa, Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Er, Milli Eğitim İlçe Müdürü Cevdet Avşar, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat ve Başçiftlik'te 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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