Tokat ve Kastamonu'da kar nedeniyle 276 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Tokat'ta etkili olan kar yağışının ardından Erbaa ilçesinde 18, Reşadiye'de 15 olmak üzere 33 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kastamonu'da ise 243 köy yolu, ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tokat ve Kastamonu'da 276 Köy Yolu Kapandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?