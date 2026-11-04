Tokat Zile'de jandarma operasyonunda 1172 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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Tokat Zile'de jandarma operasyonunda 1172 litre kaçak içki ele geçirildi

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Tokat'ın Zile ilçesinde kaçak içki imalatı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli jandarma operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde 1172 litre kaçak içki ile 3 av tüfeği, 171 av tüfeği fişeği ve 103 tabanca mermisi ele geçirildi.

Tokat'ın Zile ilçesinde kaçak içki imalatı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zile ilçesinde Y.Ü. ve Ü.A'nın kaçak içki imalatı ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, 1172 litre kaçak içki ile 3 av tüfeği, 171 av tüfeği fişeği, 1 tabanca şarjörü ve 103 tabanca mermisi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Y.Ü. ve Ü.A. jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA
Jandarma3. SayfaGüncelTokatZileSon Dakika

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SON DAKİKA: Tokat Zile'de jandarma operasyonunda 1172 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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