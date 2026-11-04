Tokat Zile'de jandarma operasyonunda 1172 litre kaçak içki ele geçirildi

Tokat Zile'de jandarma operasyonunda 1172 litre kaçak içki ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Zile ilçesinde kaçak içki imalatı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli jandarma operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde 1172 litre kaçak içki ile 3 av tüfeği, 171 av tüfeği fişeği ve 103 tabanca mermisi ele geçirildi.
Tokat'ın Zile ilçesinde kaçak içki imalatı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zile ilçesinde Y.Ü. ve Ü.A'nın kaçak içki imalatı ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı.
Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, 1172 litre kaçak içki ile 3 av tüfeği, 171 av tüfeği fişeği, 1 tabanca şarjörü ve 103 tabanca mermisi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan Y.Ü. ve Ü.A. jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA
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