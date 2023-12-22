Tokatlı kavga uzlaşmayla sona erdi: \'Tüm kadınlardan özür dilemesi\' şartıyla affedildi

ZONGULDAK'ta, Hüseyin Şaşmaz (47) ve arkadaşı S.K. (57) isimli kadının tokatlı kavgası Uzlaştırma Bürosu'nda sona erdi. S.K., Şaşmaz'ı 'tüm kadınlardan basın önünde özür dilemesi' şartıyla affedeceğini söyledi. Şaşmaz, 'Kendisinden ve tüm kadınlardan özür dilerim, yaptığım davranışımdan dolayı' dedi. Şaşmaz'ın özür dilemesiyle, taraflar Uzlaştırma Bürosu'nda imza attı ve dosya kapandı.

Olay, 14 Temmuz'da Kapuz Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Şaşmaz, S.K. isimli kadın arkadaşının dükkanına gitti. Burada sohbet ederlerken taraflar tartışmaya başladı. Hakarete uğradığını öne süren S.K., Şaşmaz'a tokat attı. Bunun üzerine Şaşmaz da kadına tokat attı. Arkadaşlar birbirinden şikayetçi olurken, dosya Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. Şaşmaz, şikayetini geri alırken, S.K., Şaşmaz'ın 'tüm kadınlardan basın önünde özür dilemesi' şartıyla uzlaşacağını söyledi.

'GİDİP KENDİM DE ÖZÜR DİLEDİM'

Yaşadıklarını 'tatsızlık' olarak nitelendiren ve özür mesajları attığını belirten Hüseyin Şaşmaz, 'Önemli bir şey değildi aslında. Bir anda sinirlerin gerilmesiyle o bana tokat attı, ben ona tokat attım. Öyle bir kargaşa oldu. Yaklaşık 2 yıldır arkadaşız. Sevdiğim bir ablamdı ama işte olmuyor. Uzlaşmak iyi oldu. İş uzamadı. Gidip kendim de özür diledim zaten. Mesaj da atıp özür diledim ama dönmedi bana. Kendisinden yaptığım hareketten dolayı özür dilerim. Özür dilerim. Gider elini öperim, benden büyük ablam sonuçta. Kendisinden ve tüm kadınlardan özür dilerim, yaptığım davranışımdan dolayı' dedi.

'BU EYLEMİN PARASAL YAPTIRIMI OLMAYACAĞINI DÜŞÜNDÜK'

S.K.'nın avukatı Şerife Bektaş Maltayman, 'Müvekkilim, eylemin sadece kendine değil, bütün kadınlara yönelik olduğunu, bir birey olarak kadının var olma savaşı içinde bu tip şiddet olgularının her zaman her yerde yaşandığını, bu amaçla uzlaşma teklifi bize geldiğinde bu eylemin parasal herhangi bir yaptırımı olamayacağını, çünkü yapılan eylemin, sadece kendine değil bütün kadınlara, toplumun kadına bakış açısına yönelik olduğunu düşündüğü için, kendisinden, kendisi nazarında tüm kadınlardan şiddet uygulandığı için özür dilenmesini istedi. Bence de çok güzel bir şeydi. Çünkü artık toplumun hakikaten bütün sorunlarını şiddet yerine iletişim kurarak çözmesi gerektiğinin zamanı geldi diye düşünüyorum. Bu yapılan uzlaşmanın da buna örnek olmasını diliyorum. Umarım bütün dünyada şiddet eylemleri sona erer bu da ilk adımı olur' diye konuştu.

UZLAŞTIRMA, BARIŞ ORTAMI SAĞLIYOR

Uzlaştımacı Nagihan Öztürk, tarafları uzlaştırmaktan memnun olduğunu, böylece uzun ve meşakkatli olabilecek yargılama sürecine girmeden sürecin sonlandığını, en önemlisinin de tarafların sulh olmasıyla toplum barışına uzlaşma ile katkı sağlanmış olduğunu dile getirerek, uzlaştırma müessesinin haklılık haksızlık endeksinden ziyade barış ortamı sağladığını belirterek taraflara teşekkür etti. Şaşmaz'ın özür dilemesiyle, taraflar Uzlaştırma Bürosu'nda imza attı ve dosya kapandı. (DHA)