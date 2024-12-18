Tokayev, Gine-Bissau Başkanı'nı Ağırladı - Son Dakika
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Tokayev, Gine-Bissau Başkanı'nı Ağırladı

Tokayev, Gine-Bissau Başkanı\'nı Ağırladı

Kazakistan ve Gine-Bissau, ikili ilişkileri güçlendirmek için önemli anlaşmalara imza attı.

18.12.2024 16:20
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in daveti üzerine Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo başkent Astana'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Embalo, "Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da" Tokayev tarafından törenle karşılandı.

Tokayev ve Embalo, resmi tören sonrası önce baş başa görüştü, ardından heyetleriyle genişletilmiş toplantıda bir araya geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, baş başa görüşmede, Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau ile ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini bildirdi.

Uluslararası güncel konularda benzer tutumlar sergilediklerini kaydeden Tokayev, "Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yanı sıra önemli uluslararası kuruluşlardaki temsilcilerinizle temaslarımızı genişletmeye hazırız." dedi.

Tokayev, özellikle tarım, madencilik ve sanayi, dijitalleşme, ulaştırma ve lojistik sektörlerinde bağları güçlendirmeye yönelik potansiyele sahip olduklarını vurguladı.

Gine-Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ise Kazakistan ile yakın işbirliğinin kendileri için büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Embalo, Kazakistan'da daha önce ülkesinden öğrencilerin eğitim gördüğünü belirterek, "Bu alanda işbirliğini sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Liderler, ayrıca bölgesel ve uluslararası gündemdeki konulara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Tokayev ve Embalo, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmelerde önemli anlaşmalara ulaştıklarını belirten Tokayev, söz konusu ziyaretin iki ülke arasındaki siyasi, ticari ve ekonomik, kültürel ve insani alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesine olanak sağlayacağını dile getirdi.

Tokayev, ülkelerin ulaşım ve lojistik potansiyelini tam anlamıyla kullanmak istediklerine işaret ederek, "Bissau Limanı ile Batı Afrika'da (Hazar Denizi geçişli) Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nu birbirine bağlamanın yollarını inceleme konusunda anlaştık." dedi.

Embalo da Gine-Bissau ve Kazakistan'ın doğal kaynakların araştırılması, hidrokarbon ihracatı ve eğitim gibi alanlarda etkileşimi artıracak gerekli mekanizmalara sahip olduğunu söyleyerek, "Çeşitli uluslararası platformlardaki temasları daha da derinleştirmek ve çok yönlü bağlarımızı geliştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasında diplomatik ve hizmet pasaportu hamillerinin, vize şartlarından muaf tutulmasına ilişkin anlaşmanın yanı sıra siyasi ve diplomatik istişarelerle ilgili mutabakat zaptı ile iletişim teknolojileri alanında işbirliği anlaşması imzalandı.

Kaynak: AA

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