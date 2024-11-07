Tokayev, Lavrov\'u Kabul Etti

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Astana'da temaslarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, görüşmede, Kazakistan ile Rusya arasındaki ilişkilerin dostluk, iyi komşuluk ve stratejik ortaklık ruhuyla dinamik bir şekilde geliştiğine vurgu yaptı.

Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu ay sonu Kazakistan'a yapacağı ziyarete ciddi şekilde hazırlandıklarını dile getirerek, "Yaklaşan ziyaret, stratejik ortaklığımıza ve ittifakımıza ilave ivme kazandıracaktır." dedi.

Taraflar, görüşmede, çok taraflı kuruluşlar ve entegrasyon birlikleri içindeki etkileşim dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası güncel konuları da ele aldı.