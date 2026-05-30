Tokayev ve Putin'den Nükleer Enerji Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokayev ve Putin'den Nükleer Enerji Anlaşması

30.05.2026 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan ve Rusya, Astana'da nükleer enerji santrali için işbirliği anlaşması imzaladı.

ASTANA, 30 Mayıs (Xinhua) -- Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geldi, 28 Mayıs 2026.

Kazinform Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Kazakistan ve Rusya, perşembe günü Kazakistan'ın ilk nükleer enerji santralinin inşasına yönelik işbirliği şartlarını belirleyen ve projenin büyük bir kısmının finansmanında kullanılacak bir devlet ihracat kredisini de içeren bir anlaşma imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi bir ziyaret gerçekleştirmek ve 29 Mayıs'a kadar sürecek olan Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısı ile Avrasya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere çarşamba günü Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gelmişti. (Fotoğraf: Kremlin Basın Ofisi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua

Vladimir Putin, Kazakistan, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Astana, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokayev ve Putin'den Nükleer Enerji Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor
Rusya, Ermenistan’dan gelen milyonlarca şişe maden suyunun satışını yasakladı Rusya, Ermenistan'dan gelen milyonlarca şişe maden suyunun satışını yasakladı
Türkiye’de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak Türkiye'de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak
Sel Hatay’ı adeta yuttu Sel Hatay'ı adeta yuttu
Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı, İstanbul yönünde trafik durma noktasına geldi Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı, İstanbul yönünde trafik durma noktasına geldi
Tedesco imzayı attı İşte yeni takımı Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı

15:02
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir’e yürüyor: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüyor: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
15:01
Ankara’da iki ayrı CHP mitingi Katılım farkı dikkat çekti
Ankara'da iki ayrı CHP mitingi! Katılım farkı dikkat çekti
14:27
Kılıçdaroğlu: Gafilleri koynumda beslediğim için, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için beni affedin
Kılıçdaroğlu: Gafilleri koynumda beslediğim için, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için beni affedin
14:21
Özgür Özel Güvenpark’ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür
Özgür Özel Güvenpark'ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür
14:11
Tarafını belli eden Mansur Yavaş’ın zor anları Atılan slogan nedeniyle konuşamadı
Tarafını belli eden Mansur Yavaş'ın zor anları! Atılan slogan nedeniyle konuşamadı
14:09
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 15:47:27. #7.13#
SON DAKİKA: Tokayev ve Putin'den Nükleer Enerji Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.