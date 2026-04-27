TOKİ Başvuru Ücreti İadesi Başladı: 5.000 TL Nasıl Alınır?

İstanbul TOKİ kura çekilişlerinin tamamlanmasıyla, asil listede olmayan vatandaşlar için 5.000 TL başvuru ücreti iade süreci başladı. İade işlemleri, başvurunun yapıldığı Halkbank veya Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştiriliyor. Şubeye gitmeden internet sitesi, ATM veya mobil bankacılık ile iade alınabiliyor. Halkbank internet sitesinde 'TOKİ Başvuru İadesi' sayfasına girilip T.C. kimlik ve cep telefonu doğrulaması yapıldıktan sonra IBAN tanımlanıyor. ATM'de kartsız işlem menüsünden 'Ödemeler > TOKİ İade' adımları takip ediliyor. Mobil bankacılıkta 'Başvurular' veya 'Ödemeler' kısmından kontrol sağlanıyor. İade edilen tutardan kesinti yapılmıyor ve IBAN başvuru sahibine ait olmalı. İade süresi kura tarihinden sonraki 5 iş günü içinde başlıyor. Kura sonucu e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.