TOKİ Başvuru Ücreti İadesi Başladı: 5.000 TL Nasıl Alınır? - Son Dakika
TOKİ Başvuru Ücreti İadesi Başladı: 5.000 TL Nasıl Alınır?

27.04.2026 18:51
İstanbul TOKİ kura çekilişlerinin ardından asil listede yer almayan vatandaşlar için 5.000 TL başvuru ücreti iade süreci başladı. İşte adım adım iade rehberi.

İstanbul TOKİ kura çekilişlerinin tamamlanmasıyla, asil listede olmayan vatandaşlar için 5.000 TL başvuru ücreti iade süreci başladı. İade işlemleri, başvurunun yapıldığı Halkbank veya Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştiriliyor. Şubeye gitmeden internet sitesi, ATM veya mobil bankacılık ile iade alınabiliyor. Halkbank internet sitesinde 'TOKİ Başvuru İadesi' sayfasına girilip T.C. kimlik ve cep telefonu doğrulaması yapıldıktan sonra IBAN tanımlanıyor. ATM'de kartsız işlem menüsünden 'Ödemeler > TOKİ İade' adımları takip ediliyor. Mobil bankacılıkta 'Başvurular' veya 'Ödemeler' kısmından kontrol sağlanıyor. İade edilen tutardan kesinti yapılmıyor ve IBAN başvuru sahibine ait olmalı. İade süresi kura tarihinden sonraki 5 iş günü içinde başlıyor. Kura sonucu e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

Ankara’da kamyonetin çarptığı Yakup Can, dedesinin elinden kaçmış Ankara'da kamyonetin çarptığı Yakup Can, dedesinin elinden kaçmış
İran’dan ABD’ye “Kırmızı Çizgi“ mektubu İran’dan ABD’ye "Kırmızı Çizgi" mektubu
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
Şampiyonluk ateşini yaktılar Galatasaray, Fenerbahçe’ye gol oldu yağdı Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı
Oyundan atılan Ederson, sinirini VAR monitöründen çıkardı Oyundan atılan Ederson, sinirini VAR monitöründen çıkardı

18:16
Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı
18:03
6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu
17:22
İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son görüntüleri
16:59
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci tamamlandı! İstanbul'a 100 bin konut
16:07
Arakçi ile görüşen Putin'den Trump'ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız
15:56
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
