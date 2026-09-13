TOKİ eğitim altyapısına yatırım yaptı, 1505 okul inşa etti - Son Dakika
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TOKİ eğitim altyapısına yatırım yaptı, 1505 okul inşa etti

TOKİ eğitim altyapısına yatırım yaptı, 1505 okul inşa etti
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TOKİ, eğitim altyapısının güçlendirilmesi kapsamında bugüne kadar 31 bin 782 derslikli 1505 okul inşa etti. Ayrıca 26 üniversite, 87 bin 770 öğrenci kapasiteli 220 yurt ve pansiyon, 47 kütüphane ile 999 spor salonu hizmete sunuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaları kapsamında bugüne kadar 31 bin 782 derslikli 1505 okul inşa etti.

AA muhabirinin TOKİ'den edindiği bilgiye göre, Başkanlık, konut projelerinin yanı sıra eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımlarını da sürdürüyor. Bu kapsamda okul ve üniversitelerin yanı sıra öğrenci yurdu, kütüphane ve spor salonu gibi sosyal donatılar da hayata geçiriliyor.

Bakanlık koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar TOKİ, 31 bin 782 derslikli 1505 okul inşa etti.

Ayrıca, 26 üniversite, 87 bin 770 öğrenci kapasiteli 220 yurt ve pansiyon, 47 kütüphane ile 999 spor salonu tamamlanarak hizmete sunuldu.

TOKİ tarafından eğitim yapıları dahil olmak üzere inşa edilen toplam sosyal donatı sayısı ise 70 bin 942'ye ulaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde "Yüzde 100 Destek Kampanyası" kapsamında hayata geçirilen okullar, bulundukları bölgelerin yöresel mimari özellikleri dikkate alınarak tasarlandı.

Bu kapsamda inşa edilen okullar arasında 404 derslikli 105 kreş, 20 bin 693 derslikli 935 ilköğretim okulu ve 10 bin 685 derslikli 465 lise yer aldı.

Depreme dayanıklı, modern mimari anlayışıyla inşa edilen eğitim yapılarıyla derslik başına düşen öğrenci sayısının azaltılmasına ve öğrencilerin fiziki ve teknolojik imkanları gelişmiş ortamlarda eğitim görmesine katkı sağlanması hedeflendi.

Öğrencilerin barınma ihtiyacına yönelik projeler

TOKİ, şehir dışında öğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla Türkiye'nin farklı bölgelerinde yurt ve pansiyon projeleri de hayata geçirdi.

Yükseköğrenim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik inşa edilen yurt ve pansiyonlarda deprem güvenliği ve yapı kalitesinin yanı sıra öğrencilerin eğitim ve sosyal yaşamlarına yönelik ihtiyaçlar da dikkate alındı.

Üniversite yapılarıyla yükseköğretim altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlanırken, kütüphanelerle öğrencilerin bilgiye erişiminin kolaylaştırılması, spor salonlarıyla da fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi amaçlandı.

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Çevre, Spor, Son Dakika

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