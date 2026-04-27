TOKİ İstanbul Kura Sonuçları 2026 Açıklandı mı? Sorgulama Ekranı ve Başvuru Ücreti İadesi

TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından organize edilen kura çekiminde üçüncü gün hak sahipleri belirleniyor. Emekli, genç, üç çocuk ve üzeri, şehit yakınları ve diğer kategorilerinde sonuçlar ayrı ayrı ilan edilecek.

Kura çekimi tamamlandıktan sonra başvuru yapılan bankalar aracılığıyla başvuru bedelleri 5 iş günü içinde iade edilecek. Sonuçlar e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle veya talep.toki.gov.tr adresinden görüntülenebilecek. İsim listeleri kategorilere göre duyurulacak ve güvenlik sebebiyle ad-soyad ve T.C. kimlik numarası tam görünmeyecek, sorgulama 7 haneli banka numarası ile yapılacak.

TOKİ İstanbul'da 100 bin konutun yapılacağı ilçeler henüz açıklanmadı. Tuzla, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenler gibi ilçeler öne çıkarken resmi açıklama bekleniyor.