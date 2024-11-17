TOKİ Konutları Tamamlandı

Güncel

TOKİ konutuna yerleşen Ateş: "Devletimizden Allah razı olsun"

TOKİ, Gülderen'de umudun da temelini attı

Bakan Kurum: " Milletimizin duası her şeye bedel"

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatay'ın Antakya ilçesindeki Gülderen Mahallesi'nde 310 dönüm arazi üzerinde 2 bin 681 afet konutunun yapımını tamamlandı. Bölgeden görüntüler paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Çalışıyoruz, üretiyoruz ve sonra milletimizin gönlünden kopan "Allah razı olsun" duasını duyuyoruz ya; işte bu her şeye bedel" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin yeniden ihya ve inşası için çalışmalarını sürdürüyor. Günde ortalama bin 500 konutun tamamlandığı deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 binden fazla konutun teslim edilmesi planlanıyor. Depremde ağır yıkıma uğrayan Hatay'da da 26 binden fazla konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi, yıl sonunda bu rakamın 44 binin üzerine çıkması hedefleniyor. 2025 yılı sonuna kadar ise Hatay'da 158 binden fazla konut ve iş yeri teslim edilecek.

Gülderen'de 2 bin 681 konutun yapımı tamamlandı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Hatay'ın Antakya ilçesindeki Gülderen Mahallesi'nde sağlam temeller üzerine yeni bir kent kurdu. Gülderen'de 310 dönüm arazi üzerinde 2 bin 681 konutun yapımı tamamlandı. Konutların etap etap teslimi sürüyor. Devletin desteğiyle yaralarını sarmaya çalışan vatandaşlar yeni evlerine kavuşuyor.

Bakan Kurum: Çalışıyoruz, üretiyoruz

Gülderen'e taşınan depremzede bir vatandaşın "Allah razı olsun, hiçbir şeyimiz eksik kalmadı" sözlerini alıntılayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından "Çalışıyoruz, üretiyoruz ve sonra milletimizin gönlünden kopan 'Allah razı olsun' duasını duyuyoruz ya; işte bu her şeye bedel" mesajını paylaştı.

"Evim çok güzel, ışıl ışıl"

Konutlarına yerleşenlerden Hatice Ateş, kurada ev çıktığını öğrendiğinde yaşadığı mutluluğu anlattı: Kızlarıma sarıldım onlar da bana sarıldı. Eşime 'gerçek mi' diyorum, 'evet bize çıktı' diyor. Eve geldiğimizde gerçekten 'bizim mi?' diye düşündüm. Çok şükür yerleştik. Evim çok güzel. Çevre çok güzel oldu, her taraf ışıl ışıl. Bakanımız Murat Kurum ve bütün yetkililerin sayesinde biz evimize kavuştuk. Onlar olmasa, devletimiz olmasa kim yaptıracaktı? Allah razı olsun.

"Gerçekten koca yürekli bir insan"

Hak sahibi Yalçın Konak ise insanların artık konteynerlerden evlerine geçmeye başladığını belirtti: Evlerin, binaların bu kadar hızlı yükselmesi bizleri çok şaşırttı. Bize umut verdi. Bu kadarını bile beklemiyorduk. İşçilik olsun, malzeme olsun, evin planlaması çok kaliteli ve güzel. Konutların devlet eliyle yapılması farklı oluyor. Çünkü devletin denetim mekanizması daha farklı. O yüzden kendimizi daha rahat, daha huzurlu hissediyoruz. Bakanımız Murat Kurum sadece burayı değil, depremi yaşayan insanları hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Gerçekten koca yürekli bir insan. Gece gündüz demeden buraya gelip insanların sorunlarıyla, derdiyle ilgilendi. İnsanlar ne istediyse onu yapmaya çalıştı. Memleketimizi ayağa kaldırmaya çalıştı. Devlet, konteynerleri bir an önce boşaltıp insanları huzurla güvenilir evlere geçirmek için elinden geleni yapıyor. Evlerimizde artık huzurlu, güvenli, rahat bir şekilde, umut dolu günler bizi bekliyor. Mutluyuz, heyecanlıyız.