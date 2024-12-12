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TOKİ Mağdurları Eylemde

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TOKİ'nin sosyal konut projesinin teslim edilmemesi nedeniyle Tuzla ve Arnavutköy'den mağdurlar eylem yaptı.

12.12.2024 19:55
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Haber: Hakan KAYA-Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - "100 Bin Alt Gelir Grubu Sosyal Konut Projesi" kapsamında konutlarının 5 senedir teslim edilememesi ve konut fiyatları ile taksitlere yapılan zamlara tepki gösteren Tuzla ve Arnavutköy TOKİ mağdurları, Halkalı'daki TOKİ binası önünde eylem yaptı. Verilen sözlerin tutulması istenen eylemde, "Yüzde 1 KDV hani nerede", "Mağduruz haklıyız kazanacağız", "Murat Kurum uyuma mağduruna sahip çık" sloganları atıldı.

İstanbul'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 2019 yılında başlattığı "100 bin alt gelir grubu sosyal konut projesi" kapsamında hak sahibi olan, ancak konutlarının 5 yıldır teslim edilmemesi ve konut fiyatları ile taksitlere yapılan zamlar nedeniyle mağdur olduklarını söyleyen Tuzla 5750 ve Arnavutköy 3750 TOKİ mağdurları, Halkalı'daki TOKİ binası önünde eylem yaptı.

"Yüzde 1 KDV hani nerede", "Mağduruz haklıyız kazanacağız", "Murat Kurum uyuma mağduruna sahip çık", "Mağdurlar burada Murat Kurum nerede" sloganları atan mağdurlar, söz verilen şartların yerine getirilmesini istedi.

"Gerek yerel, gerekse genel seçimler öncesi verilen vaatler tutulmadı"

TOKİ mağdurlarından Gökmen Yavuz, verilen sözlerin tutulmadığını ve evlerine halen kavuşamadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"2019 yılında evlerin 1,5 sene içerisinde bizlere teslim edileceği söylendi. En az 190 bin en fazla 250 bin olarak bizlere vaatte bulundular. Ödemeler devlet bankalarından 0.49 faiz oranı ile sabit taksit şeklinde KDV'de yüzde 1 olarak bizlere lanse edildi.  Ama şu an yüzde 10 olarak bizlerden ödemelerini istiyorlar. Hak sahipleri belirlendikten sonra 2023 yılına kadar hiçbir somut adım atılmadı. Sabır ve umutla bizler bu dairelerimizi bekledik.  Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, genel seçimler öncesi bizlere başlangıç şartları değişmeyecek sözünü verdi. Sonrasında TOKİ resmi sayfasında bizlere bunu açıkladı. 2023 yılı sonunda Tuzla'nın, 2024 Kasım ayında Arnavutköy ödemelerinin yeni şartları açıklandı ve sabit ödemeler kaldırıldı. Bunun yerine her 6 ayda bir yapılacak memur maaşı zammı eklendi. KDV ise yüzde 10 oldu. Kısacası gerek yerel, gerekse genel seçimler öncesi verilen vaatler tutulmadı."

"Evlerimizi verilen şartlarla istiyoruz"

TOKİ mağdurlarından Ayşe Bayramoğlu ise şöyle konuştu:

"Biz yola çıkarken cumhurbaşkanımız tarafından bize sunulan yüzde 1 KDV, devlet bankalarından 0.49 faizle sabit taksitle ödeme vaadi, dar gelirli şartlarını sağlayan vatandaşlar olarak bu yolla başladık. Geldiğimiz günde yüzde 1 KDV yüzde 10'a, sabit ödeme memur maaşı endeksine 6 ayda bir artan taksitlere, banka kredisi ise devlet tarafından finansman sağlanamadığı gerekçesiyle iptal edildi. 4 yıllık süreçte COVİD, deprem, olağanüstü hadiseler, insanın elinde olmayan engellerdir kabul ediyoruz. Fakat bunun neticesinde dar gelirliye müjdelenen konut fiyatları, başvuru yaptığımız günün şartlarının 10 katı olarak önümüze sunuldu. Bu mağduriyetimizin sorumluluğu devlet kurumları tarafınca sadece bizim üzerimize yıkıldı. Ne koronanın ne de depremin mesulü biz dar gelirliler değiliz. Bunun acı sonuçlarını sadece bizim üstlenmemiz bekleniyor. Devlet bizimle birlikte taşın altına elini koymayı reddediyor.

Kamuoyu önünde Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelediğiniz dar gelirli konutların yapımı 2020 yılında faaliyete geçmesi gecikmeli olarak yapıldığından dolayı bakanlıklarımızda oluşan aksamalardan dolayı çok fazla mağdur edilmiş bulunmaktayız. Bununla ilgili gereken sözlerin yerine getirilmesi ve kısa sürede evlerimize geçmeyi umut ediyoruz. Bizler bugünün değişen şartlarının farkındayız ama tek başımıza bu ülkenin nice silinmiş vergi borçlarının karşısında durarak sadece dar gelirlinin tüm haklarının gasp edilmesine karşıyız. Evlerimizi verilen şartlarla istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Sosyal Konut, Politika, Halkalı, Ekonomi, Güncel, Tuzla, Toki, Toki, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOKİ Mağdurları Eylemde - Son Dakika

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