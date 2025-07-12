Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyünde belediye tarafından at yarışı düzenlendi.
Çeşitli illerden 47 yarışmacının katılımıyla 4 grup halinde gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl tarafından altın ödülü ve kupa verildi.
Çeşitli etkinliklerin de yer aldığı yarışmaya yoğun ilgi gösterildi.
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Son Dakika › Güncel › Toklular'da At Yarışı Etkinliği - Son Dakika
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