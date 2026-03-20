Tokyo Camisi'nde Ramazan Bayramı Coşkusu

Japonya'nın başkentindeki Tokyo Camisi'nde bayram namazı kılındı.

Tokyo ve çevresinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla başkentin en büyük mescidi, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Tokyo Camisi'nde bir araya geldi.

Pakistan, Mısır, Endonezya dahil birçok ülkeden gencinden yaşlısına çok sayıda Müslüman, erken saatlerde camiyi doldurdu.

Cemaat, hem cami içinde hem de avluda saf tuttu. Burada kadınlara yönelik ayrı bölüm de oluşturuldu.

Bayram namazı, Tokyo Camisi İmam Hatibi Musa Atcı tarafından kıldırıldı.

İrat edilen bayram hutbesinde "başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan ramazanı eda edip bayrama kavuşmanın mutluluğu" anlatıldı.

Cemaat, namazın ardından bayramlaştı, camide fotoğraf çektirdi.

