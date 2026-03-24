Tokyo'da Çirkin Tehdit

Japonya'da aktif görevdeki asker olduğunu iddia eden bir kişinin, Çin'in Tokyo Büyükelçiliğine girerek diplomatları tehdit ettiği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Japon Öz Savunma Kuvvetleri mensubu olduğunu iddia eden bir kişinin sabah saatlerinde Çin'in Tokyo Büyükelçilik binasına zorla girdiğini belirtti.

Söz konusu kişinin, Çinli diplomatları "tanrı adına" öldürmekle tehdit ettiğine işaret eden Sözcü Lin, olayın doğası ve etkisi bakımından "son derece korkunç" olduğunu söyledi.

Lin, Viyana Sözleşmesi'nin ciddi ihlali olan vakanın Çinli diplomatik personelin ve diplomatik tesislerin güvenliğini tehdit ettiğine dikkati çekerek, "Çin olay nedeniyle derin şok içindedir ve diplomatik kanallardan Japonya'yı protesto etmiştir." ifadelerini kullandı.

Olaya ilişkin Japonya tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.