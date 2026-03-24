Tokyo'da Çirkin Tehdit

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.03.2026 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japon asker olduğunu iddia eden kişi, Çin Büyükelçiliğini tehdit etti. Çin protesto etti.

Japonya'da aktif görevdeki asker olduğunu iddia eden bir kişinin, Çin'in Tokyo Büyükelçiliğine girerek diplomatları tehdit ettiği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Japon Öz Savunma Kuvvetleri mensubu olduğunu iddia eden bir kişinin sabah saatlerinde Çin'in Tokyo Büyükelçilik binasına zorla girdiğini belirtti.

Söz konusu kişinin, Çinli diplomatları "tanrı adına" öldürmekle tehdit ettiğine işaret eden Sözcü Lin, olayın doğası ve etkisi bakımından "son derece korkunç" olduğunu söyledi.

Lin, Viyana Sözleşmesi'nin ciddi ihlali olan vakanın Çinli diplomatik personelin ve diplomatik tesislerin güvenliğini tehdit ettiğine dikkati çekerek, "Çin olay nedeniyle derin şok içindedir ve diplomatik kanallardan Japonya'yı protesto etmiştir." ifadelerini kullandı.

Olaya ilişkin Japonya tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Japon, Tokyo, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 12:37:45. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.