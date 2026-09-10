Tokyo'da İzzet Keribar'ın 1956-1957 Japonya fotoğrafları sergilenecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin kültür ve sanat aracılığıyla gelişimine katkı sunmak amacıyla 14-15 Eylül'de Tokyo Yunus Emre Enstitüsü binasında "70 Yıl Sonra Yeniden Görülen Japonya Fotoğraf Sergisi ve Kitap Tanıtımı" başlıklı etkinlik düzenlenecek.

Başkanlığın internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, programda, diplomasi, kültür-sanat, akademi ve medya dünyasının temsilcileri ile davetliler bir araya gelecek.

Programın, fotoğraf sanatının evrensel dili aracılığıyla iki ülkenin ortak hafızasına katkı sunması ve Türkiye-Japonya dostluğunun kültür ve sanat alanındaki yansımalarını görünür kılması amaçlanıyor.

Etkinlik kapsamında, usta fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın 1956 ve 1957 yıllarında Japonya'da kayda aldığı fotoğraflardan oluşan sergi ziyaretçilere açılacak.

Yaklaşık 70 yıl öncesinin Japonya'sına ışık tutan bu seçki, Keribar'ın kişisel tanıklığını ve dönemin görsel hafızasını bugünün izleyicisiyle buluşturacak.

Programda ayrıca, İzzet Keribar'ın Japonya'ya ilişkin fotoğraf çalışmalarını bir araya getiren "70 Yıl Sonra Yeniden Görülen Japonya" başlıklı fotoğraf kitabı da tanıtılacak.

Keribar'ın uzun yıllara dayanan fotoğraf birikimi ile Japonya'ya ilişkin gözlemlerini buluşturan kitap, ülkenin kültürel ve toplumsal zenginliğini sanatçının özgün görsel diliyle okuyucuya sunuyor.

14 Eylül'de açılacak sergi, 15 Eylül boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Sergi ve kitap tanıtımıyla Türkiye'nin kültürel diplomasi ve kamu diplomasisi faaliyetleri kapsamında Japon kamuoyuyla nitelikli bir kültürel etkileşim zemini oluşturması amaçlanıyor.