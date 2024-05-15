Tokyo'da Kopya Çeken Genç Savcılığa Sevk Edilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tokyo'da Kopya Çeken Genç Savcılığa Sevk Edilecek

Tokyo polisi, Waseda Üniversitesi'ne giriş sınavında kamera donanımlı akıllı gözlük kullanarak kopya çektiği iddia edilen 18 yaşındaki genci savcılığa sevk etmeyi planlıyor. Genç, sınav kağıtlarının fotoğraflarını çekerek yanıtları istemek için sosyal medyada paylaşmış ve sınavının geçersiz sayıldığı öne sürülmüştür.

15.05.2024 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOKYO, 15 Mayıs (Xinhua) -- Tokyo polisi, Waseda Üniversitesi'ne giriş sınavında kamera donanımlı akıllı gözlük kullanarak kopya çektiği iddia edilen 18 yaşındaki genci savcılığa sevk etmeyi planlıyor.

Kyodo News haber ajansının soruşturma kaynaklarına dayandırdığı Çarşamba günkü haberine göre, bahsi geçen Tokyo sakini iddia edilen suçun işlendiği tarihte lise son sınıf öğrencisiydi. Gencin, 16 Şubat'ta Waseda Üniversitesi Yaratıcı Bilim ve Mühendislik Fakültesi'ne giriş sınavında elektronik gözlükle sınav kağıtlarının fotoğraflarını çekerek, yanıtları istemek için sosyal medyada paylaştığından şüpheleniliyor.

Şüphelinin sosyal medya üzerinden aldığı yanıtları sınavda kullandığı ve daha sonra sınavının geçersiz sayıldığı öne sürülüyor.

Habere göre olay, zanlının sorularından birine internet üzerinden yanıt veren bir kişinin Waseda Üniversitesi ile temasa geçmesi üzerine ortaya çıktı.

Polis, bu kişi hakkında, özel üniversitenin "faaliyetlerini engelleme" şüphesiyle Perşembe günü savcılara suç duyurusunda bulunmayı planlıyor.

Polisin bildirdiğine göre şüpheli, standart testlerde düşük performans göstermesi ve ulusal üniversiteler tarafından reddedilmesinin ardından üniversiteye giremeyeceğinden endişe ettiğini gönüllü sorgulama sırasında dile getirdi.

Kaynak: Xinhua

Suç, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokyo'da Kopya Çeken Genç Savcılığa Sevk Edilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 16:39:19. #1.13#
SON DAKİKA: Tokyo'da Kopya Çeken Genç Savcılığa Sevk Edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement