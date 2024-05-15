Tokyo'da Kopya Çeken Genç Savcılığa Sevk Edilecek

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TOKYO, 15 Mayıs (Xinhua) -- Tokyo polisi, Waseda Üniversitesi'ne giriş sınavında kamera donanımlı akıllı gözlük kullanarak kopya çektiği iddia edilen 18 yaşındaki genci savcılığa sevk etmeyi planlıyor.

Kyodo News haber ajansının soruşturma kaynaklarına dayandırdığı Çarşamba günkü haberine göre, bahsi geçen Tokyo sakini iddia edilen suçun işlendiği tarihte lise son sınıf öğrencisiydi. Gencin, 16 Şubat'ta Waseda Üniversitesi Yaratıcı Bilim ve Mühendislik Fakültesi'ne giriş sınavında elektronik gözlükle sınav kağıtlarının fotoğraflarını çekerek, yanıtları istemek için sosyal medyada paylaştığından şüpheleniliyor.

Şüphelinin sosyal medya üzerinden aldığı yanıtları sınavda kullandığı ve daha sonra sınavının geçersiz sayıldığı öne sürülüyor.

Habere göre olay, zanlının sorularından birine internet üzerinden yanıt veren bir kişinin Waseda Üniversitesi ile temasa geçmesi üzerine ortaya çıktı.

Polis, bu kişi hakkında, özel üniversitenin "faaliyetlerini engelleme" şüphesiyle Perşembe günü savcılara suç duyurusunda bulunmayı planlıyor.

Polisin bildirdiğine göre şüpheli, standart testlerde düşük performans göstermesi ve ulusal üniversiteler tarafından reddedilmesinin ardından üniversiteye giremeyeceğinden endişe ettiğini gönüllü sorgulama sırasında dile getirdi.