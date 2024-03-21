Tokyo'nun kuzeyinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Yangın: 3 İnfaz Koruma Memuru ve 9 Mahkum Hastaneye Kaldırıldı

Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkumun yatağını ateşe vermesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 3 infaz koruma memuru ve 9 mahkum hastaneye kaldırıldı. Yangın, jandarma ve infaz koruma memurlarının müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayın ardından 12 kişi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çorum İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü de olay yerine giderek inceleme yaptı.