Tolga Akış Gözaltına Alındı
Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış, çeşitli suçlamalarla gözaltına alındı.
(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "Manifest" grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "Manifest" grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı.
Akış hakkında, "müstehcenlik", "uyuşturucu madde kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.
Kaynak: ANKA
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