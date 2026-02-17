Tom Pritzker, Epstein Bağlantısı Sebebiyle İstifa Etti

Epstein belgelerinde adı geçen, Hyatt oteller zincirinin varisi milyarder iş insanı Tom Pritzker, Hyatt Hotels şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

The New York Times'ın (NYT) haberine göre, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili paylaşılan belgelerde birçok kez adı geçen Pritzker, Epstein ile bağlantısı nedeniyle görevinden ayrılan en son isim oldu.

Pritzker, Hyatt Yönetim Kuruluna gönderdiği mektupta, görevinden derhal ayrıldığını belirterek, "İyi bir yönetim sergilemek, Hyatt'ı korumak anlamına da gelmektedir, özellikle derin pişmanlık duyduğum, Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell ile ilişkim bağlamında." ifadesini kullandı.

İkili ile iletişimi sürdürmekle "çok kötü bir karar" verdiğine işaret eden Pritzker, Epstein ve Maxwell'den daha önce uzaklaşmamak için "hiçbir mazereti olmadığını" da kaydetti.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Epstein belgelerinde, Pritzker'ın, Epstein ile Haziran 2008'de suçlu olduğunu kabul ettikten sonra bile düzenli olarak iletişim halinde olduğu ve ikilinin yemek ve randevuları teyit etmek için sık sık yazıştığı ortaya çıkmıştı.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.