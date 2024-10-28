Tommy Robinson 18 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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Tommy Robinson 18 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Aşırı sağcı Tommy Robinson, Suriyeli sığınmacıya iftiraları nedeniyle 18 ay hapis cezası aldı.

28.10.2024 17:18
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İngiltere'de aşırı sağcı grupların başında gelen İngiliz Savunma Ligi'nin eski lideri Tommy Robinson, Suriyeli sığınmacı Cemal Hicazi'ye attığı iftiraları tekrarlayarak mahkemeye saygısızlık ettiğini kabul etmesinin ardından 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tommy Robinson adıyla bilinen 41 yaşındaki Stephen Yaxley-Lennon, Woolwich Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 2021'de Yüksek Mahkeme tarafından verilen kararı 10 kez ihlal ettiğini kabul etti.

Mahkeme, Robinson'ı, Hicazi'ye attığı iftiraları tekrarlayarak mahkemeye saygısızlık ettiğini kabul etmesinin ardından 18 ay hapse mahkum etti.

Hicazi'nin Ekim 2018'de 14 yaşındayken bir okulda saldırıya uğradığı anlar kayda alınmıştı. Çocuğun avukatları, Robinson tarafından ortaya atılan asılsız iddiaların kendisi ve İngiltere'ye sığınmacı olarak gelen ailesi üzerinde yıkıcı etkisi olduğunu, onları evlerini taşımaya ve Hicazi'nin eğitimini yarıda bırakmaya zorladığını söylemişti.

Yargıç Matthew Nicklin de Robinson'un Hicazi'ye 100 bin sterlin tazminat ve yasal masraflarını ödemesine ve Robinson'un Hicazi'ye yönelik iftiralarını tekrarlamasını engelleyen tedbir kararı almasına hükmetmişti.

Yüksek Mahkeme tarafından 2021'de alınan bir kararla Robinson'un, kendisine iftira davası açan Suriyeli sığınmacıya karşı yönelttiği iddiaları tekrarlaması yasaklanmıştı.

İngiltere'de mahkemeye saygısızlık suçu işleyenler, 2 yıla kadar hapis, para cezası ya da her 2 cezaya birden çarptırılabiliyor.

Aşırı sağcı Robinson, çağrısını yaptığı eylem öncesinde gözaltına alınmıştı

Aşırı sağcı Tommy Robinson, 25 Ekim'de Terörle Mücadele Yasası kapsamında telefonunun "Pin" kodunu paylaşmadığı için ifadeye çağırılmıştı.

Folkestone kentinde karakola giden Robinson'ın, farklı suçlamalarla görülecek başka bir duruşmaya katılması gerektiği için gözaltına alınmasına karar verilmişti.

Robinson, gözaltına alınmadan önce geçen hafta sonu başkentte düzenlenen aşırı sağcı eylem için yürüyüş çağrısı yapmıştı.

Ülkedeki aşırı sağcı grupların başında gelen İngiliz Savunma Ligi'nin eski lideri olan Robinson, 2021'de Suriyeli sığınmacı Hicazi'ye iftira atması nedeniyle İngiltere Yüksek Mahkemesi'nde yargılanıyordu.

Robinson, sık sık göçmenlere ve Müslümanlara yönelik saldırgan sosyal medya paylaşımları yaparken İngiltere'de geçen temmuz sonunda başlayan aşırı sağcı sokak olaylarını desteklemişti.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde tatilde olduğu sırada başlayan olayların arkasındaki isim olmakla suçlanan Robinson, aylar sonra geçen hafta İngiltere'ye dönmüştü.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Mahkeme, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tommy Robinson 18 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika

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