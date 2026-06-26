Tongjiang Köprüsü ile Yük Taşıma Kapasitesi Artacak - Son Dakika
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Tongjiang Köprüsü ile Yük Taşıma Kapasitesi Artacak

Tongjiang Köprüsü ile Yük Taşıma Kapasitesi Artacak
26.06.2026 17:44
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Çin-Avrupa yük trenleri için önemli olan Tongjiang Köprüsü, nakliye kapasitesini artıracak.

TONGJİANG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Jiamusi-Tongjiang Demiryolu'nun kapasite genişletme ve iyileştirme projesinin bir parçası olan süper büyüklükteki Tongjiang Köprüsü'nün Çin-Avrupa yük treni operasyonlarına ivme kazandırması bekleniyor.

Proje tamamlandığında, Çin-Avrupa yük treni hizmetinin doğu koridorunun önemli bir parçası olan Tongjiang Demiryolu Limanı'nın toplam nakliye kapasitesinin yükselmesi, yük elleçleme kapasitesinin ise üç katından fazla artması öngörülüyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

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