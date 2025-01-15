Topçu Uzman Çavuş Yılmaz Giresun'da Defnedildi - Son Dakika
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Topçu Uzman Çavuş Yılmaz Giresun'da Defnedildi

Topçu Uzman Çavuş Yılmaz Giresun\'da Defnedildi

Aydın'da vefat eden Topçu Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz, memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı.

15.01.2025 14:46
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Aydın'da birliğinde vefat eden Topçu Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz, memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Söke ilçesindeki 11. Piyade Komando Tugay Komutan Yardımcılığındaki birliğinde rahatsızlanan ve ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitiren Yılmaz (38) için Giresun'un Çanakçı ilçesinin Karabörk köyünde tören düzenlendi.

Yılmaz'ın naaşı, Karabörk Merkez Camisinde öğle vaktine müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedildi.

Törene Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Çanakçı Kaymakam Vekili Furkan Aksoy, Görele Kaymakamı Hamit Genç, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Çanakçı Belediye Başkanı Tuncay Kasım, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Sahil Güvenlik 73 Komutanı Yüzbaşı Emre Meral, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Topçu Uzman Çavuş Yılmaz Giresun'da Defnedildi - Son Dakika

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