Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir'den dinleme cihazı açıklaması

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(İZMİR)- Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, odasından dinleme cihazı olarak isimlendirilen "böcek" çıktığını duyurdu.

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, makam odasından dinleme cihazı olarak isimlendirilen "böcek" çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından makam odasından çıkan dinleme cihazlarının fotoğrafını paylaşan Demir, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu bir böcek, nam-ı diğer dinleme cihazı. Kendisini ifşa etmek, bundan medet umanlara da bir şey ilan etmek isterim. Bizim saklımız, gizlimiz yok. Atalarımızın 'Ekşi yemedim ki karnım ağrısın' diye bir sözü var. Ben de bu cihazı bir ay boyunca masamda tutacağım. Meraklılarına duyurulur."