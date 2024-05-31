Torbalı Belediyesi Köylerde Temizlik Çalışması Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Torbalı Belediyesi Köylerde Temizlik Çalışması Başlattı

Torbalı Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde köylerde temizlik çalışması başlattı. Belediye Başkanı Övünç Demir'in talimatıyla köylere giden ekipler, uzayan otları kesme, köy duvarlarını kireçleme, ilaçlama ve köy meydanlarını yıkama gibi işlemleri gerçekleştiriyor. Tüm köylerin bayrama tertemiz gireceği belirtiliyor.

31.05.2024 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Torbalı Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde köylerde temizlik çalışması başlattı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Torbalı Belediyesi ekipleri köylerde temizlik çalışmalarını sürüyor. Belediye Başkanı Övünç Demir'in Halk Buluşmaları kapsamında "Bütün köyler bayrama çiçek gibi tertemiz girecek" müjdesinin ardından ekipler, köylerde temizlik seferberliği başlattı.

Demir'in talimatı ile köylere giden ekipler, uzayan otları kesme, köy duvarlarını kireçlenmesi, ilaçlama ve köy meydanlarını yıkamak gibi işlemleri gerçekleştiriyor. 40 kişilik ekiple mahalleye giren belediye, ilçedeki tüm köyleri bayrama hazır hale getiriyor.

"Köylerimiz bayrama çiçek gibi girecek"

Bayrama kadar tüm köylerin tertemiz bir hale getirileceğini belirten Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, "Torbalı'nın merkezinde ne olacaksa köylerinde de aynı hizmeti vereceğimizi belirtmiştik. Bu kapsamda, Mahalle Buluşmaları'nda da belirttiğim üzere, ekiplerimiz köylerde hummalı bir temizlik seferberliği yürütüyor. Otlar kesiliyor, duvarlar kireçleniyor, meydanlar yıkanarak tertemiz hale getiriliyoruz. Tüm köylerimizi bayrama hazır hale getirip çiçek gibi bayrama gireceğiz. Bundan sonra Torbalı'da her şey çok daha güzel olacak" dedi.

Kaynak: ANKA

Torbalı Belediyesi, Kurban Bayramı, Övünç Demir, Torbalı, Çevre, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Torbalı Belediyesi Köylerde Temizlik Çalışması Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 AK Parti’nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı Her odayı 2 vekil paylaşacak AK Parti'nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı! Her odayı 2 vekil paylaşacak
12:18 Özel, Erdoğan’a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim
11:07 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen’in kaçırıldığı iddialarını doğruladı Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
13:59 Bütün dünya onu konuşuyor Jose Mourinho Avrupa basınında Bütün dünya onu konuşuyor! Jose Mourinho Avrupa basınında
13:20 Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi
13:01 TCMB Başkanı Karahan: Kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz TCMB Başkanı Karahan: Kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz
12:25 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler
12:16 Sanki geleceği görmüş Acun’un yıllar önce Mourinho’ya söylediklerine bakın Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 14:12:26. #1.13#
SON DAKİKA: Torbalı Belediyesi Köylerde Temizlik Çalışması Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement