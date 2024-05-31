Torbalı Belediyesi Köylerde Temizlik Çalışması Başlattı

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(İZMİR)- Torbalı Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde köylerde temizlik çalışması başlattı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Torbalı Belediyesi ekipleri köylerde temizlik çalışmalarını sürüyor. Belediye Başkanı Övünç Demir'in Halk Buluşmaları kapsamında "Bütün köyler bayrama çiçek gibi tertemiz girecek" müjdesinin ardından ekipler, köylerde temizlik seferberliği başlattı.

Demir'in talimatı ile köylere giden ekipler, uzayan otları kesme, köy duvarlarını kireçlenmesi, ilaçlama ve köy meydanlarını yıkamak gibi işlemleri gerçekleştiriyor. 40 kişilik ekiple mahalleye giren belediye, ilçedeki tüm köyleri bayrama hazır hale getiriyor.

"Köylerimiz bayrama çiçek gibi girecek"

Bayrama kadar tüm köylerin tertemiz bir hale getirileceğini belirten Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, "Torbalı'nın merkezinde ne olacaksa köylerinde de aynı hizmeti vereceğimizi belirtmiştik. Bu kapsamda, Mahalle Buluşmaları'nda da belirttiğim üzere, ekiplerimiz köylerde hummalı bir temizlik seferberliği yürütüyor. Otlar kesiliyor, duvarlar kireçleniyor, meydanlar yıkanarak tertemiz hale getiriliyoruz. Tüm köylerimizi bayrama hazır hale getirip çiçek gibi bayrama gireceğiz. Bundan sonra Torbalı'da her şey çok daha güzel olacak" dedi.