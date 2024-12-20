Torbalı Belediyesi\'nden Üniversite Öğrencilerine Eğitim ve Ulaşım Desteği

Güncel

(İZMİR) - Torbalı Belediyesi, ilçede ikamet eden ve sosyal yardım yardım kriterlerine uyan 17-25 yaş arasındaki üniversite öğrencilerine hem eğitim hemde ulaşım desteği sağlayacak.

Torbalı Belediyesi, üniversite öğrencilere can suyu olmaya devam ediyor. Torbalı'da ikamet eden ve sosyal yardım yardım kriterlerine uyan 17-25 yaş arası üniversitede okuyan gençlere eğitim desteği sağlayacak. Torbalı Belediyesi eğitim desteğinin yanı sıra üniversite öğrencilerini ailelerine kavuşturacak. Kriterlere uyan gençlerin yol masraflarını karşılayacak olan Torbalı Belediyesi, başvuruları almaya başladı. Başvurular 15 Ocak tarihine kadar devam edecek. Başvurular ise Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne veya yardim.torbali.bel.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

"Geleceğimize sahip çıkacağız"

Gençlerin rahat bir eğitim süreci geçirebilmeleri için yanında olmaya devam edeceklerini belirten Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, "Ekonomik krizin vatandaşı derinden etkilediği bu süreçte bizde gençlerimizin ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda ilçemizde ikamet eden sosyal yardım kriterlerine uyan 17-25 yaş arası üniversite öğrencilerimize eğitim desteği vereceğiz. Eğitim desteğimizin yanı sıra üniversiteli gençlerimizi ailelerine kavuşturarak yol masraflarını da karşılayacağız. Onlar bizim geleceğimiz, biz de geleceğimize sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.