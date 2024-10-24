Torbalı'da Cinayet: Karısını ve Üvey Kardeşini Öldürdü

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İzmir'in Torbalı ilçesinde karısını ve üvey kardeşini av tüfeğiyle öldüren kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Dirmil Mahallesi'nde yaşayan M.T. (37), evinde karısı H.T. (35) ile üvey kardeşi İ.A'ya (44) av tüfeği ile ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen H.T. ve İ.A'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

M.T. gözaltına alındı.

Zanlı M.T'nin ilk ifadesinde, H.T. ile İ.A. arasında ilişki olduğundan şüphelendiğini, olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.