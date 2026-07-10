İzmir'in Torbalı ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Subaşı Mahallesi'ndeki fabrikanın atık malzeme depolanan bahçe bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu fabrikanın bahçesinde hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Torbalı'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın - Son Dakika
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