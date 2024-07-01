Torbalı'da patlamada hayatını kaybeden Dilek Bağ'ın cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Torbalı'da patlamada hayatını kaybeden Dilek Bağ'ın cenazesi defnedildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir lokantada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 5 kişiden biri olan 24 yaşındaki Dilek Bağ'ın cenazesi defnedildi. Cenaze, aile yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alınarak Torbalı ilçesindeki İhlas Hacı Osman Camisi'ne getirildi. Baba Murat ve anne Adalet Bağ taziyeleri kabul etti. Bağ'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Elmalık Mezarlığında defnedildi. Patlamada hayatını kaybeden Bağ'ın komşusu Asiye Bakıcıoğlu, Bağ ailesiyle uzun süredir komşu olduklarını ve Bağ'ın babasına markette yardım ettiğini belirtti. Olayın ardından soruşturma başlatılmış ve patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirtilen bir kişi gözaltına alınmıştı.

01.07.2024 15:11
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İzmir'in Torbalı ilçesinde, lokantada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 5 kişiden 24 yaşındaki Dilek Bağ'ın cenazesi defnedildi.

Cenaze, aile yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alınarak Torbalı ilçesindeki İhlas Hacı Osman Camisi'ne getirildi.

Baba Murat ve anne Adalet Bağ taziyeleri kabul etti. Tabuta, genç yaşta yaşamını yitiren kızın yakınları tarafından duvak bırakıldı.

Bağ'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Elmalık Mezarlığında defnedildi.

Cenazeye katılan Asiye Bakıcıoğlu, vefat eden Bağ ailesi ile 5 yıldır komşuluk yaptıklarını söyledi.

Bağ'ın, market işleten babasına da yardım ettiğini anlatan Bakıcıoğlu, "Olaydan bir gün önce görüşmüştüm. Patlamanın yaşandığı gün zeytin almak için dışarıya çıkmış. Kendi marketlerinde de var ama diğer marketteki zeytini canı çektiği için oraya gitmiş." diye konuştu.

Olay

Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde dün bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirtilen 1 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Torbalı'da patlamada hayatını kaybeden Dilek Bağ'ın cenazesi defnedildi - Son Dakika

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