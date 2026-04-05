Torbalı'da Sağanak Tarımı Olumsuz Etkiledi

05.04.2026 14:31
İzmir'in Torbalı ilçesinde etkili sağanak, tarım arazilerini su altında bıraktı, ekim gecikti.

İzmir'in Torbalı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri ve meyve bahçeleri su altında kaldı.

Torbalı'ya bağlı Pamukyazı, Subaşı ve Atalan mahalleleri arasındaki alanlarda su birikintileri oluştu.

Bölgedeki bazı tarım arazileri ve meyve bahçeleri suyla kaplandı. Su altında kalan alanlar dronla görüntülendi.

Atalan Mahallesi Muhtarı Vedat Çelik, AA muhabirine, bu yıl yağışların geçen yıla göre daha fazla olduğunu söyledi.

Yağışların sürmesi nedeniyle bölgede domates, pamuk, mısır, fasulye ekiminin geciktiğini belirten Çelik, Küçük Menderes Nehri'nin taşması sonucu da çevredeki bazı arazilerin su altında kaldığını ifade etti.

Çelik, geçen yıllarda kuraklık yaşandığını hatırlatarak, bu yılki yağışların su ihtiyacını karşıladığını ancak aşırı yağışın da olumsuz etkilerinin olduğunu anlattı.

Suların çekilmesiyle tarlada ekim yapılacağını kaydeden Çelik, "Ekilen tohumlar 3-4 gün su altında kaldığı zaman bozulur. Hava açıldığı zaman çiftçilerimiz tekrar o tohumları alıp tarlalar tavına geldiği zaman ekimi sağlanacak. Umudumuz bundan sonrası için yağmurların biraz daha az olması, bizim de ekimlerimizi rahat rahat yapabilmemiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı

10:13
10:11
09:48
09:07
08:54
08:30
