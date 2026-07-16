Torbalı'da Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Torbalı ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yeniköy Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 2 helikopter ile kara ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma işlemleri sürüyor.
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