Torbalı\'da Yangında Bulunan Ceset, Akşehir\'de Defnedildi

21.05.2026 15:21
73 yaşındaki Emine Dönmez'in yanmış cesedi, memleketi Akşehir'de toprağa verildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, şantiye alanında yanmış cesedi bulunan Emine Dönmez'in (73) cenazesi, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 18 Mayıs'ta Yedi Eylül Mahallesi 5508 Sokak'ta meydana geldi. İhbar üzerine şantiye alanına giden polis ekipleri, yanmış bir kadın cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede cesedin Emine Dönmez'e ait olduğu belirlendi. Dönmez'in cansız bedeninin yanındaki Dilek Doğan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan, 'Kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Emine Dönmez'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından memleketi Konya'nın Akşehir ilçesine gönderildi. Hasan Paşa İmaret Camisi'nde kılınan namaz öncesi güçlükle ayakta durabilen eşi emekli öğretmen Mehmet Dönmez ve çocukları Bülent, Levent, Mehmet Fikret ve Samet Dönmez taziyeleri kabul etti. Dönmez'in cenazesi, kılınan namazın ardından Nasreddin Hoca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'PERUK ALMAYA GİDİYORLARMIŞ'

Emine Dönmez'in yakın arkadaşı Ceyhan Arslan, Dönmez ile sık sık görüştüklerini belirterek, "Emine, benim çok samimi arkadaşımdı. Çocukları da öğretmendi. Çok iyi bir insandı. Komşusunun kızıyla birlikte Kemeraltı'na peruk almaya gitmek için yola çıktıklarını öğrendik. Ancak Torbalı tarafına götürülüyor. Orada kendisini öldürüyor, ardından da yakmaya çalışıyor. İhbar üzerine polis geliyor ve olay yerinde yakalanıyor. Çok üzgünüz, mekanı cennet olsun" dedi.

Kaynak: DHA

