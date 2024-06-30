Torbalı'daki patlamaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı

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(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'in Torbalı ilçesinde bir lokantada meydana gelen patlamaya ilişkin Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir lokantada meydana gelen patlamayla ilgili Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını belirten Tunç, "Torbalı Cumhuriyet Başsavcısının koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.